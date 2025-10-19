Como'dan Kenan Yıldız paylaşımı!

Serie A'nın 7. haftasında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'u ağırlayan Como, 2-0'lık skorla galip geldiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İtalyan ekibinin paylaşımında, 'Bugün iki inanılmaz yetenek karşı karşıya geldi. Bu sporu bu kadar güzel hale getirdikleri için Kenan ve Nico'ya teşekkürler.' ifadeleri yer aldı.

İŞTE O GÖNDERİ