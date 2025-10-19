CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Como'dan Kenan Yıldız paylaşımı!

Como'dan Kenan Yıldız paylaşımı!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus'u 2-0 yenen Como, maçın ardından yaptığı Kenan Yıldız paylaşımı ile gündem oldu. İşte o paylaşım...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 17:05
Como'dan Kenan Yıldız paylaşımı!

Serie A'nın 7. haftasında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'u ağırlayan Como, 2-0'lık skorla galip geldiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İtalyan ekibinin paylaşımında, 'Bugün iki inanılmaz yetenek karşı karşıya geldi. Bu sporu bu kadar güzel hale getirdikleri için Kenan ve Nico'ya teşekkürler.' ifadeleri yer aldı.

İŞTE O GÖNDERİ

