İtalya Serie A'nın 7. haftasında Como, sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yapan ve şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Juventus, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Como-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" konusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte mücadele ile ilgili tüm detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 09:14 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 09:14
Como-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Como, sahasında Juventus'u ağırlayacak. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak 12 puan ile 5. sıraya yerleşen konuk ekip, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. 4 maçtır mağlup olmayan Como ise alacağı puan veya puanlar ile üst sıralardaki yarışa ortak olmak istiyor. Peki, Como-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadele ile ilgili detaylar...

COMO-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Como-Juventus maçı 19 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Como-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

