Atalanta-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 7. haftasında futbolseverlerin gözü Atalanta ile Lazio arasında oynanacak dev mücadelede olacak. Ligde üst sıraları hedefleyen iki ekip, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor.

ATALANTA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Atalanta-Lazio karşılaşması, 19 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski, Sulemana, Krstovic, Lookman.

Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Cataldi, Basic, Cancellieri, Dia, Pedro.