CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Atalanta-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

Atalanta-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A’da heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Atalanta, evinde Lazio’yu konuk edecek. Ivan Jurić yönetiminde çıkış arayan Atalanta ile puan tablosunda tırmanmak isteyen Lazio, zorlu 90 dakikada karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediyor. Peki, Atalanta-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atalanta-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 7. haftasında futbolseverlerin gözü Atalanta ile Lazio arasında oynanacak dev mücadelede olacak. Ligde üst sıraları hedefleyen iki ekip, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Atalanta-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ATALANTA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Atalanta-Lazio karşılaşması, 19 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski, Sulemana, Krstovic, Lookman.

Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Cataldi, Basic, Cancellieri, Dia, Pedro.

ASpor CANLI YAYIN

Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..."
Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
DİĞER
İngiliz devleri, Fenerbahçe'nin yıldızına göz koydu! Geldiği gibi gidiyor mu?
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! Oy verme işlemi başladı
Yazarlar Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! 10:14
Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! 09:58
Nantes-Lille maçı ne zaman? Nantes-Lille maçı ne zaman? 09:51
Rennes-Auxerre maçı ne zaman? Rennes-Auxerre maçı ne zaman? 09:50
Milan-Fiorentina maçı ne zaman? Milan-Fiorentina maçı ne zaman? 09:43
Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Atalanta-Lazio maçı ne zaman? 09:40
Daha Eski
Toulous-Metz maçı ne zaman? Toulous-Metz maçı ne zaman? 09:40
Genoa-Parma maçı ne zaman? Genoa-Parma maçı ne zaman? 09:36
Lorient-Brest maçı ne zaman? Lorient-Brest maçı ne zaman? 09:34
Cagliari-Bologna maçı ne zaman? Cagliari-Bologna maçı ne zaman? 09:28
F.Bahçe-Fatih Karagümrük maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Fatih Karagümrük maçı öncesi son notlar! 09:26
Lens-Paris FC maçı ne zaman? Lens-Paris FC maçı ne zaman? 09:25