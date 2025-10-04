CANLI SKOR ANA SAYFA
Parma-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE | Seria A Parma US Lecce maçı hangi kanalda?

Parma-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE | Seria A Parma US Lecce maçı hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın önemli karşılaşmalarından biri olan ParmaLecce maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Parma – Lecce maçı ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Taraftarlar ayrıca maçın hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyor. Parma’nın kendi sahasında Lecce’yi ağırlayacağı mücadelede, takım kadroları, sakat ve cezalı oyuncular ile son dakika gelişmeleri de dikkatle takip ediliyor. İşte Parma – Lecce maçıyla ilgili tüm detaylar ve canlı izleme seçenekleri…

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:38
Parma-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE | Seria A Parma US Lecce maçı hangi kanalda?

Parma - Lecce maçı ne zaman? Parma Lecce maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Serie A'nın dikkat çekici karşılaşmalarından Parma – Lecce maçı, futbolseverlerin gündeminde. Parma'nın kendi sahasında oynayacağı Lecce mücadelesi öncesinde taraftarlar, "Maç ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Ayrıca takım kadroları, sakat ve cezalı oyuncular ile maç öncesi son gelişmeler de merak ediliyor. Parma – Lecce karşılaşmasını kaçırmak istemeyenler için canlı izleme ve yayın bilgileri haberimizde detaylı şekilde yer alıyor. Peki, Parma - Lecce maçı ne zaman? Parma Lecce maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Parma - US Lecce maçını takip etmek için tıklayınız.

PARMA LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parma Lecce maçı 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da (TSİ) başlayacak.

PARMA - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma-US Lecce maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

PARMA – LECCE MAÇ ÖNİZLEMESİ

Serie A'da henüz galibiyetle tanışamayan ve son sırada yer alan Lecce, Cumartesi günü altıncı hafta mücadelesinde Parma'ya konuk olacak. Stadio Ennio Tardini'de iyi bir sonuç almayı hedefleyen Lecce, deplasmanda taraftarlarına moral verecek bir performans sergilemek istiyor.

Parma ise sezona yavaş bir başlangıç yapmış olsa da geçen hafta Torino karşısında 2-1'lik galibiyetle üst ligdeki ilk zaferini aldı. Özellikle Mateo Pellegrino, Torino deplasmanında attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi ve dört maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu sonuçla Parma, alt sıralardaki Lecce'nin altı puan önünde, 14. sırada altıncı haftaya çıkıyor.

Carlos Cuesta yönetimindeki Parma, Serie A'da Cremonese ile berabere kalarak ve Coppa Italia'da zafer kazanarak iyi bir performans yakalamıştı. Geçen hafta Spezia karşısında penaltılarla galip gelerek tüm kulvarlarda yenilgisiz üç maçı geride bıraktı.

Emilians, ligdeki bu yenilmezlik serisini Parma karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Bu hedef, takımın geçen yıl 8 Mart – 28 Nisan tarihleri arasında yakaladığı yedi maçlık yenilmezlik serisini hatırlatıyor. O seride tek galibiyet, Juventus karşısında alınan 1-0'lık zaferdi. Benzer bir seri, Cuesta'nın takımını bu sezon puan tablosunda daha üst sıralara taşıyabilir.

MUHTEMEL 11'LER

Parma muhtemel 11'ler: Suzuki; Del Prato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Estevez, Ordonez, Sorensen, Lovik; Benedyczak, Pellegrino

Lecce muhtemel 11'ler: Falcone; Kouassi, Gasper, Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente

PARMA-LECCE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

