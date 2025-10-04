CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Inter-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE | Inter Milan Cremonese maçı hangi kanalda?

Inter-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE | Inter Milan Cremonese maçı hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın heyecan dolu mücadelesinde Inter, kendi sahasında ligin dikkat çeken ekiplerinden Cremonese'yi ağırlıyor. Ligin üst sıralarını hedefleyen Inter ile güçlü bir performans sergilemek isteyen Cremonese arasındaki bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Inter-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 14:15 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 14:15
Inter-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE | Inter Milan Cremonese maçı hangi kanalda?

Futbol tutkunları, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak bu önemli 90 dakikayı kaçırmamak için güncel yayın akışlarını kontrol ediyor. Karşılaşmanın Türkiye'de hangi spor kanalında yayınlanacağı ve maçın başlama saati, ekran başında yerini almak isteyenler için kritik önem taşıyor. İşte Inter ve Cremonese arasındaki zorlu randevunun tüm detayları...

Inter Milan-Cremonese maçını takip etmek için tıklayınız.

INTER - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 19:00'da başlayacak.

INTER MILAN CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Milan-Cremonese maçını S Sport 2 ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak takip edebilirsiniz. Tivibu Spor 1 de maçı yayınlayacak kanallar arasındadır.

MUHTEMEL 11'LER

Inter Milan muhtemel 11'i: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez

Cremonese muhtemel 11'i: Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Payero, Pezzella; Vazquez, Sanabria

INTER MILAN CREMONESE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

