Inter-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE | Inter Milan Cremonese maçı hangi kanalda?

Futbol tutkunları, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak bu önemli 90 dakikayı kaçırmamak için güncel yayın akışlarını kontrol ediyor. Karşılaşmanın Türkiye'de hangi spor kanalında yayınlanacağı ve maçın başlama saati, ekran başında yerini almak isteyenler için kritik önem taşıyor. İşte Inter ve Cremonese arasındaki zorlu randevunun tüm detayları...

INTER - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 19:00'da başlayacak.

INTER MILAN CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Milan-Cremonese maçını S Sport 2 ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak takip edebilirsiniz. Tivibu Spor 1 de maçı yayınlayacak kanallar arasındadır.

MUHTEMEL 11'LER

Inter Milan muhtemel 11'i: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez

Cremonese muhtemel 11'i: Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Payero, Pezzella; Vazquez, Sanabria

