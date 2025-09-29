CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Parma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Parma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Parma ile Torino karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Parma-Torino maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Parma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 13:40
Parma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Parma-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 5. haftasında dikkatler Parma-Torino maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Parma hem de Torino, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Parma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARMA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Parma-Torino maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

