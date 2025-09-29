Parma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Parma-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 5. haftasında dikkatler Parma-Torino maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Parma hem de Torino, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Parma-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARMA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Parma-Torino maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.