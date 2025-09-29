CANLI SKOR ANA SAYFA
Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Genoa ile Lazio karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Genoa-Lazio maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 14:00
Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Genoa-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 5. haftasında dikkatler Genoa-Lazio maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Genoa hem de Lazio, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Genoa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENOA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Genoa-Lazio maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

