Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Juventus-Inter maçı canlı izle | Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu karşı karşıya!

Juventus-Inter maçı canlı izle | Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu karşı karşıya!

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Inter karşı karşıya gelecek. Igor Tudor yönetiminde sezona 2'de 2 yaparak başlayan Juventus, güçlü rakibi karşısında seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. Udinese karşısında kaybedip, milli araya giren Cristian Chivu'nun öğrencileri zorlu deplasmanda 3 puan almanın yollarını arayacak. Heyecan dolu karşılaşmada Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 13:25
İtalya Serie A'nın 3. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele sahne alacak. Juventus ile Inter, Torino'da karşı karşıya geliyor. Igor Tudor yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yaparak 2'de 2 ile yoluna devam eden Juventus, taraftarı önünde serisini sürdürmenin peşinde olacak. Öte yandan Cristian Chivu'nun öğrencileri, Udinese karşısında yaşadığı yenilginin ardından milli araya moralsiz girdi. Inter, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki, Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Juventus-Inter maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Inter maçı S Sport, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, McKennie, Thuram, Locatelli, Kalulu, Kenan Yıldız, Koopmeiners, David

Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Susic, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco, Thuram, Martinez

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
