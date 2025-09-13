Juventus-Inter maçı canlı izle | Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu karşı karşıya!

Juventus-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 3. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele sahne alacak. Juventus ile Inter, Torino'da karşı karşıya geliyor. Igor Tudor yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yaparak 2'de 2 ile yoluna devam eden Juventus, taraftarı önünde serisini sürdürmenin peşinde olacak. Öte yandan Cristian Chivu'nun öğrencileri, Udinese karşısında yaşadığı yenilginin ardından milli araya moralsiz girdi. Inter, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki, Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Juventus-Inter maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Inter maçı S Sport, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, McKennie, Thuram, Locatelli, Kalulu, Kenan Yıldız, Koopmeiners, David

Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Susic, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco, Thuram, Martinez