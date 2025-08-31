CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter ile Udinese karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Inter-Udinese maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Inter-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 13:27
Inter-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 2. haftasında dikkatler Inter-Udinese maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Inter hem de Udinese, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Inter-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Inter-Udinese maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

