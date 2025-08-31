Inter-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Inter-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 2. haftasında dikkatler Inter-Udinese maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Inter hem de Udinese, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Inter-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Inter-Udinese maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.