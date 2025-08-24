CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus 2-0 Parma (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kenan Yıldız asistleriyle yıldızlaştı!

Juventus 2-0 Parma (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kenan Yıldız asistleriyle yıldızlaştı!

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Kenan Yıldız'lı Juventus evinde Parma'yı 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 23:46 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 23:47
Juventus 2-0 Parma (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kenan Yıldız asistleriyle yıldızlaştı!

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus ile Parma karşı karşıya geldi.

Kenan Yıldız'ın 2 asistle yıldızlaştığı gecede Juventus rakibin 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Ev sahibi ekibin gollerini 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Asistler Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan!

Barış Alper Yılmaz’dan Kayserispor maçı öncesi flaş hareket! Sosyal medya hesabından paylaştı
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Asistler Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan!
Trabzonspor ligde 'Fırtına' estiriyor!
