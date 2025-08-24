Juventus 2-0 Parma (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kenan Yıldız asistleriyle yıldızlaştı!

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus ile Parma karşı karşıya geldi.
Kenan Yıldız'ın 2 asistle yıldızlaştığı gecede Juventus rakibin 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.
Ev sahibi ekibin gollerini 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
🔥Kenan ortaladı Jonathan David hesabı açtı! 🟡 @iddaa pic.twitter.com/YTN5T2G3l8— S Sport (@ssporttr) August 24, 2025
🌟Kenan Yıldız, asistleriyle fark yaratmaya devam ediyor! 🟡 @iddaa pic.twitter.com/YBy4r4jJJj— S Sport (@ssporttr) August 24, 2025