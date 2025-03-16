  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Venezia - Napoli 29. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 12:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia - Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Venezia - Napoli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Venezia - Napoli maçı 16 Mart Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Salah'a Osimhen tarifesi!
F.Bahçe'den flaş Skriniar kararı!
DİĞER
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Gülümser Gülhan’dan acı haber… Eşi duyurdu: 'Acım sonsuzdur…'
Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin'e suikast iddiası! Tetiği PKK'lı Cemil Bayık mı çektirdi?
G.Saray'a Boey müjdesi! Bayern Münih...
Rangers F.Bahçe'yi geçti ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ezeli rakiplerin transfer düellosu başladı! Ezeli rakiplerin transfer düellosu başladı! 13:03
Atalanta - Inter maçı ne zaman? Atalanta - Inter maçı ne zaman? 12:58
Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? 12:48
Bologna - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? 12:50
Roma - Cagliari maçı ne zaman? Roma - Cagliari maçı ne zaman? 12:53
Fiorentina - Juventus maçı ne zaman? Fiorentina - Juventus maçı ne zaman? 12:55
Daha Eski
Arsenal - Chelsea maçı ne zaman? Arsenal - Chelsea maçı ne zaman? 12:20
Fulham - Tottenham maçı ne zaman? Fulham - Tottenham maçı ne zaman? 12:21
Leicester City - Manchester United maçı ne zaman? Leicester City - Manchester United maçı ne zaman? 12:24
Leganes - Real Betis maçı ne zaman? Leganes - Real Betis maçı ne zaman? 12:30
Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 12:33
Osasuna - Getafe maçı ne zaman? Osasuna - Getafe maçı ne zaman? 12:35