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Haberler İtalya Serie A Juventus-Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus-Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 12:52 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 12:55
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Juventus-Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus-Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Juventus ile Hellas Verona 27. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus-Hellas Verona maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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