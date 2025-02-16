  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Juventus ile Inter 25. haftada karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu'nun birbirine rakip olacağı haftada mücadele hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milano ekibi, 2024-2025 sezonunda da şampiyon olmayı hedefliyor. Thiago Motta yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren Juventus ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen İtalyan devi, ligde 43 puanla 5. sırada yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina-Como maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 12:11 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 12:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Inter karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu'nun birbirine rakip olacağı haftada mücadele hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milano ekibi, 2024-2025 sezonunda da şampiyon olmayı hedefliyor. Thiago Motta yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren Juventus ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen İtalyan devi, ligde 43 puanla 5. sırada yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina-Como maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS-INTER MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Juventus-Inter maçı 16 Şubat Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

JUVENTUS-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 22.45'te Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Inter maçı Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA KARŞI

A Milli Futbol Takımı'nın iki önemli ismi Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın 25. haftasında birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Türk futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesi ilk 11'de olması beklenilen yıldız isimlerin nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

O yıldız kritik maçlarda geri dönüyor!
F.Bahçe'ye Fildişi Sahilli kanat!
DİĞER
Eski eşten Özcan Deniz’e darp suçlaması! Fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı
Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri
Skriniar geldiği gibi gidiyor mu?
Yazarlar dev mücadeleyi yorumladı! "Cesaretsiz zafer olmaz!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi tehlike çanları! Derbi öncesi tehlike çanları! 12:15
Juventus-Inter maçı ne zaman? Juventus-Inter maçı ne zaman? 12:11
Parma-Roma maçı ne zaman? Parma-Roma maçı ne zaman? 11:56
Fiorentina-Como maçı ne zaman? Fiorentina-Como maçı ne zaman? 11:50
O yıldız kritik maçlarda geri dönüyor! O yıldız kritik maçlarda geri dönüyor! 11:35
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman? 11:32
Daha Eski
İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman 11:10
Şengün All-Star öncesi parkede! Şengün All-Star öncesi parkede! 10:57
Skriniar geldiği gibi gidiyor mu? Skriniar geldiği gibi gidiyor mu? 10:47
Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman? Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman? 10:45
Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı ne zaman? 10:16
Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? 10:10