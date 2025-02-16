Juventus-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Inter karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldız ile Hakan Çalhanoğlu'nun birbirine rakip olacağı haftada mücadele hakkında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milano ekibi, 2024-2025 sezonunda da şampiyon olmayı hedefliyor. Thiago Motta yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren Juventus ise taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen İtalyan devi, ligde 43 puanla 5. sırada yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina-Como maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS-INTER MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Juventus-Inter maçı 16 Şubat Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

JUVENTUS-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 22.45'te Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Inter maçı Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA KARŞI

A Milli Futbol Takımı'nın iki önemli ismi Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın 25. haftasında birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Türk futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesi ilk 11'de olması beklenilen yıldız isimlerin nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

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