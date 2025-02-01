  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Atalanta - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Atalanta ile Torino 23. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atalanta - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta - Torino maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Morata için planlar yapıldı!
Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht ile ilgili öne çıkan detaylar! En iyi iki oyuncusu yok...
Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'yı ne zaman lağvedecek? Mazlum Abdi ne yumurtladı... Kritik tarih 15 Şubat!
F.Bahçe'ye Brezilya'dan sol bek!
G.Saray'dan flaş transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızı İstanbul'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ipswich Town - Southampton maçı ne zaman? Ipswich Town - Southampton maçı ne zaman? 12:03
Everton - Leicester City maçı ne zaman? Everton - Leicester City maçı ne zaman? 11:58
Newcastle United - Fulham maçı ne zaman? Newcastle United - Fulham maçı ne zaman? 11:53
Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! 11:51
Nottingham Forest - Brighton maçı ne zaman? Nottingham Forest - Brighton maçı ne zaman? 11:47
Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 11:37
Daha Eski
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? 11:17
Erzurumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Erzurumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 11:04
Bologna - Como maçı ne zaman? Bologna - Como maçı ne zaman? 11:03
Atalanta - Torino maçı ne zaman? Atalanta - Torino maçı ne zaman? 10:59
Udinese - Venezia maçı ne zaman? Udinese - Venezia maçı ne zaman? 10:55
Monza - Hellas Verona maçı ne zaman? Monza - Hellas Verona maçı ne zaman? 10:51