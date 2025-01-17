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Haberler İtalya Serie A Roma - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Roma ile Genoa 21. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 15:50
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Roma - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Genoa maçı 17 Ocak Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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