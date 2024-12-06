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Haberler İtalya Serie A Inter 3-1 Parma (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'lu Inter hata yapmadı

Inter 3-1 Parma (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'lu Inter hata yapmadı

Serie A'nın 15. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, sahasında Parma'yı 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 22:26
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Inter 3-1 Parma (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'lu Inter hata yapmadı

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Federico Dimarco, 53. dakikada Nicolo Barella ve 66. dakikada Marcus Thuram kaydetti. Parma'nın tek golüyse 81. dakikada Matteo Darmian'dan (k.k.) geldi.

HAKAN 71 DAKİKA OYNADI

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı.

Inter bu sonuçla puanını 31'e yükselterek 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Napoli'yi takibini sürdürdü. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Parma ise 15 puanda kaldı.

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