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Haberler İtalya Serie A Udinese 0-2 Genoa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Udinese 0-2 Genoa (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Genoa deplasmanda Udinese'yi 2-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 16:48
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Udinese 0-2 Genoa (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A 14. haftasında Genoa, Udinese deplasmanına konuk oldu. Genoa, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Genoa'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Andrea Pinamonti ve 67. dakikada Lautaro Giannetti kendi kalesine attı.

Udinese'de Souleymane Isaak Toure, 4. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Genoa'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mario Balotelli, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

İki maçın ardından kazanan Genoa, puanını 14'e yükseltti. Udinese, 17 puanda kaldı.

Serie A'nın 15. haftasında Genoa sahasında Torino'yu ağırlayacak. Udinese, Monza deplasmanına gidecek.

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