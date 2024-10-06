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Haberler İtalya Serie A

Fiorentina 2 - 1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 7. haftası flaş bir müsabakaya konu oldu. Fiorentina ile Milan arasında oynanan mücadele 3 penaltı atışı kaçırıldı ve 1 kırmızı kart çıktı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 00:30
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Fiorentina 2 - 1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi.

Üç penaltının kaçtığı maçta kazanan 2-1'lik skorla Fiorentina oldu.

Fiorentina'nın gollerini 35. dakikada Yacine Adli ve 73. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.

Milan'ın tek golü 60. dakikada Christian Pulisic'ten geldi.

Ev sahibi Fiorentina'da Moise Kean, 22. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milan'da 45+1. dakikada Theo Hernandez ve 56. dakikada Tammy Abraham penaltıyı kaçıran isimler oldu.

Bu galibiyetin ardından Fiorentina puanını 10'a yükseltti. Milan 11 puanda kaldı.

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