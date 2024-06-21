Transferde bomba iddia! Bayern Münih Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor
Son dakika transfer haberleri: A Milli Futbol Takımımızın ve Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Bayern Münih'in tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
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Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Serie A şampiyonluğu yaşadığı Inter ile 40 maça çıktı.
Milli futbolcu, 15 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekti.
Hakan'ın Inter ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 45 milyon Euro.
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