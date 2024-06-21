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Transferde bomba iddia! Bayern Münih Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Son dakika transfer haberleri: A Milli Futbol Takımımızın ve Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Bayern Münih'in tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 22:07
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Transferde bomba iddia! Bayern Münih Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

EURO 2024'te mücadele eden A Milli Futbol Takımımızıın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Transferde bomba iddia! Bayern Münih Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Alman basını, Bayern Münih'in milli yıldızı istediğini yazdı.

Transferde bomba iddia! Bayern Münih Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Bild'de yer alan haberde Alman devi, Fulham forması giyen Joao Palhinha transferini bitiremezse, Hakan Çalhanoğlu'na yönelecek.

Transferde bomba iddia! Bayern Münih Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Serie A şampiyonluğu yaşadığı Inter ile 40 maça çıktı.

Transferde bomba iddia! Bayern Münih Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Milli futbolcu, 15 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekti.

Transferde bomba iddia! Bayern Münih Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Hakan'ın Inter ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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