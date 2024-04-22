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Udinese'de Fabio Cannavaro dönemi resmen başladı

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A temsilcilerinden Udinese teknik direktörlük koltuğunu Fabio Cannavaro'ya emanet etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 16:17
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Udinese'de Fabio Cannavaro dönemi resmen başladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'de teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro getirildi.

Udinese Kulübü, Gabriele Cioffi'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Cannavaro ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Çin'de Guangzhou ve Tianjin ile Suudi Arabistan'da Al-Nassr gibi kulüpleri çalıştıran 50 yaşındaki Cannavaro, Çin Milli Takımı ve son olarak İtalya ekibi Benevento'da görev yaptı.

Serie A'da 33. hafta sonunda 28 puan toplayan Udinese, düşme hattının bir basamak üstünde bulunuyor.

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