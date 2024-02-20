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Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktör Walter Mazzarri'yle yollarını ayırarak koltuğu Francesco Calzona'ya emanet etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 10:00
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Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, teknik direktör Walter Mazzarri'nin görevine son vererek yerine Francesco Calzona'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce göreve başlayan İtalya çalıştırıcı Mazzarri ile yollar ayrıldı.

Mazzarri'nin yerine ise halen Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran Francesco Calzona getirildi.

55 yaşındaki İtalyan Calzona, Napoli'de daha önce 2015-2018 ve 2021-2022 yılları arasında yardımcı antrenörlük yaptı.

Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan, bu sezon ise beklentilerin uzağında kalan Napoli, 36 puanla 9. sırada yer alıyor.

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında yarın Barcelona'yı konuk edecek.

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