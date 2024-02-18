Haberler İtalya Serie A Monza 4-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Monza 4-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Monza ile Milan, İtalya Serie A'nın 26. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-2 kazanan Monza 3 puanı hanesine yazdırdı. Monza'nın gollerini 45. dakikada penaltıdan Matteo Pessina, 45+6'da Dany Mota, 90. dakikada Warren Bondo ve 90+5. dakikada Colombo kaydetti. Milan'ın gollerini ise 64. dakikada Olivier Giroud ve 88. dakikada Christian Pulisic attı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 00:54
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Monza 4-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Monza, sahasında Milan'ı konuk etti. Mücadeleyi 4-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Monza'nın gollerini 45. dakikada penaltıdan Matteo Pessina, 45+6'da Dany Mota, 90. dakikada Warren Bondo ve 90+5. dakikada Colombo kaydetti.

Milan'ın gollerini ise 64. dakikada Olivier Giroud ve 88. dakikada Christian Pulisic attı.

Milan'da Luka Jovic 52. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Milan 52 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Monza ise puanını 33'e yükselterek 11. sıraya yerleşti.

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