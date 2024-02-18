Monza 4-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Monza, sahasında Milan'ı konuk etti. Mücadeleyi 4-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Monza'nın gollerini 45. dakikada penaltıdan Matteo Pessina, 45+6'da Dany Mota, 90. dakikada Warren Bondo ve 90+5. dakikada Colombo kaydetti.

Milan'ın gollerini ise 64. dakikada Olivier Giroud ve 88. dakikada Christian Pulisic attı.

Milan'da Luka Jovic 52. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Milan 52 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Monza ise puanını 33'e yükselterek 11. sıraya yerleşti.