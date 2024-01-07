Salernitana 1-2 Juventus | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kenan Yıldız 68 dakika forma giydi)

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Salernitana ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım geriden gelerek 2-1 kazandı.
Salernitana'nın golünü 39. dakikada Giulio Maggiore kaydederken; Juventus'a galibiyete getiren golleri 65. dakikada Samuel Iling Junior ve 90+1'de Dusan Vlahovic kaydetti.
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 68 dakika sahada kaldı. Ayrıca ev sahibi ekipte 53. dakikada Giulio Maggiore, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından üst üste 3. maçını kazanan Juventus 46 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Salernitana ise 12 puanda kaldı.
Ligin 20. haftasında Juventus sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak. Salernitana ise Napoli deplasmanında sahne alacak.