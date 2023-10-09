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Paul Pogba Juventus'tan asgari ücret alacak!

Juventus'ta geçtiğimiz ay yapılan testlerde Pogba'nın doping testi pozitif çıkmıştı. Fransız yıldız için uygulanan ikinci test de pozitif çıktı. İtalyan ekibi, yollarını ayırmayı düşündüğü Pogba'nın doping süreci sonuçlanana kadar Juventus'dan alacağı maaşta da büyük bir değişiklik yaşanacak. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 20:54
Paul Pogba Juventus'tan asgari ücret alacak!

İtalya Serie A'da Juventus'un ligin ilk haftasında Udinese ile oynadığı maçın ardından Fransız yıldızı Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıkmıştı.

İlk sonuca itiraz eden Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklandı.

Futboldan uzun süreli men alması beklenen Pogba'yla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İtalyan ekibi, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna maaşında kesinti yapılacağına dair bir mektup gönderdi. Juventus'un, Pogba'ya İtalyan Futbolcular Birliği ile yapılan toplu sözleşmede belirtilen asgari ücreti ödemesi bekleniyor.

Bu durumda sözleşmesi yıllık brüt yaklaşık 10,48 milyon Euro değerinde olan Pogba'nın aylık geliri yaklaşık 2 bin Euro olacak.

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