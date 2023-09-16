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Juventus 3 - 1 Lazio (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, sahasında Lazio'yu 3-1 mağlup etti. Juventus'un golleri Vlahovic (2) ve Chiesa'dan geldi. Lazio'nun tek sayısını Luis Alberto kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 18:19 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 18:20
Juventus 3 - 1 Lazio (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus ile Lazio karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'ndaki karşılaşmada ev sahibi Juventus, 10. dakikada Dusan Vlahovic ile 1-0 öne geçti. 26. dakikada Federico Chiesa farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Lazio'yu umutlandıran gol, 64. dakikada Luis Alberto'dan geldi. Juventus'un bu gole 3 dakika sonra yine Vlahovic ile cevap verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Juventus 3-1 kazandı.

Juventus, bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Lazio ise 3 puanda kaldı.

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