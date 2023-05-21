Napoli Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında şampiyonluğunu ilan eden Napoli ile Inter kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

NAPOLI-INTER MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Correa, Lukaku

NAPOLI-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli ile Inter arasında oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

