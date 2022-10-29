Inter - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Inter ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Sampdoria maçı 29 Ekim Pazar günü saat 21.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

INTER - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter

Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Martinez

Sampdoria

Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo