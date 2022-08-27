Haberler İtalya Serie A Juventus 1 - 1 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET) İtalya Serie A

Juventus 1 - 1 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET) İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Juventus ile Roma 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Juventus Vlahovic ile öne geçti. İkinci yarıda Roma Abraham'ın golüyle maçın skorunu tayin etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:44
Juventus 1 - 1 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET) İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus evinde Jose Mourinho'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'yı ağırladı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Juventus'un golü 2. dakikada Vlahovic'den harika bir frikikle geldi. Roma'nın golünü ise Juventus'un eski yıldızı Dybala'nın asistiyle 69. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Karşılaşmada milli futbolcumuz Zeki Çelik oyuna 62. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla Roma yenilmezliğini sürdürdü ve 7 puanla 3. sırada yer aldı. Juventus ise 5 puanla 6. sırada bulunuyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar…
Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor'a Uğurcan Çakır şoku! Kalede olamayacak...
Pelkas'ın yeni hocası resmen açıkladı!
Karagümrük galibiyetle tanıştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A
Milan - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 27 Ağustos Cumartesi 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
NASA'DAN DÜNYAYI SALLAYACAK AÇIKLAMA
DOLAR NE KADAR OLDU? 27 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Cicaldau'nun transferini açıkladı G.Saray Cicaldau'nun transferini açıkladı 21:54
Juventus ile Roma puanları paylaştı! Juventus ile Roma puanları paylaştı! 21:44
Adana Demirspor - Ümraniyespor | CANLI Adana Demirspor - Ümraniyespor | CANLI 21:41
Alanyaspor - İstanbulspor | CANLI Alanyaspor - İstanbulspor | CANLI 21:40
Arsenal namağlup lider! Arsenal namağlup lider! 21:34
Bayern Mönchengladbach'a takıldı! Bayern Mönchengladbach'a takıldı! 21:26
Daha Eski
Erzurum ile Samsun yenişemedi! Erzurum ile Samsun yenişemedi! 21:24
Karagümrük galibiyetle tanıştı! Karagümrük galibiyetle tanıştı! 21:15
Pelkas'ın yeni hocası resmen açıkladı! Pelkas'ın yeni hocası resmen açıkladı! 21:03
F.Bahçe Konyaspor hazırlıklarına devam etti F.Bahçe Konyaspor hazırlıklarına devam etti 20:06
G.Saray Trabzon'a geldi G.Saray Trabzon'a geldi 19:48
Belçika'da "pole" pozisyonu Sainz'in! Belçika'da "pole" pozisyonu Sainz'in! 19:29