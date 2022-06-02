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Pogba Juventus'a

Manchester United, 29 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrıldığını duyurdu. Pogba şimdi tekrar eski kulübü Juventus’a dönmek üzere, üstelik yine bedelsiz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Pogba Juventus'a

Paul Pogba, İtalya'ya geri dönmek üzere. Bir süredir tekrar Juventus'ta forma giyeceği iddia edilen Fransız futbolcu için dün Manchester United'dan bir açıklama geldi. İngiliz ekibi, orta saha oyuncusu ile yollarını ayırma kararı aldı. ManU, sözleşmesi ay sonunda biten 29 yaşındaki Pogba'nın takımdan ayrılacağını duyurdu. Le Havre'dan 16 yaşındayken Manchester United altyapısına dahil edilen Pogba, 2012'de sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Juventus'a imza atmıştı.

105 MİLYON EURO
Pogba, 2016'da 105 milyon euro bonservis bedeli karşılığında yeniden Manchester ekibine transfer olmuştu. Birer kez İngiltere Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 233 maça çıkan Pogba, 39 gol kaydetti. 1.91 boyundaki oyuncunun şimdi tekrar Juventus'a döneceği yakın zamanda imzaların atılacağı kaydedildi. Paul Pogba böylece bir kez daha bedelsiz olarak Juventus'a geçmiş olacak. Pogba Juve'de 178 maçta 34 gol atmıştı.

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