Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu için Tottenham devrede!

Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu için Tottenham devrede!

Son dakika transfer haberleri... İtalyan ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İngiliz temsilcisi Tottenham'ın devreye girdiği iddia edildi. Yıldız isim için bir miktar para ve takas teklifinde bulunabileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:15
Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu için Tottenham devrede!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Calciomercatoweb'te yer alan habere göre; İngiliz ekibinde teknik direktör Antonio Conte'nin hücumda çeşitliliği artırmak için bir oyuncu aradığı ve bu futbolcunun da Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi.

Haberin detayında, İtalyan temsilcisinin milli yıldız için 30 milyon euro'ya yakın bir bonservis istediği ifade edildi. Tottenham'ın ise bir miktar para ve Davinson Sanchez veya Giovani Lo Celso'dan birini takas olarak kullanabileceği belirtildi.

DİĞER
‘Şaşaa’lı bir sergi! Sanatseverler akın etti
Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka
Suarez'in yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe...
İşte Jesus'un gözüne giren o futbolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mert için karar verildi! Beşiktaş ve G.Saray...
Inter Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA AÇIKLAMASI: TİSK asgari ücret zammına yeşil ışık yaktı!
Bakan Vedat Bilgin Kabine Toplantısı'nda asgari ücret sunumu yapacak! Asgari ücret bugün açıklanacak mı?
Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan Asgari ücret zammı açıklaması yapacak mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Kiev maçı öncesi Mircea Lucescu konuştu! F.Bahçe Kiev maçı öncesi Mircea Lucescu konuştu! 12:16
Hakan Çalhanoğlu için İngiliz ekibi devrede! Hakan Çalhanoğlu için İngiliz ekibi devrede! 12:15
F.Bahçe Beko'dan bir transfer daha! F.Bahçe Beko'dan bir transfer daha! 12:09
Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı saat kaçta? 11:42
İşte Jesus'un gözüne giren o futbolcu! İşte Jesus'un gözüne giren o futbolcu! 09:45
Talisca bombası patlıyor! İşte G.Saray'ın teklifi Talisca bombası patlıyor! İşte G.Saray'ın teklifi 09:56
Daha Eski
Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta? 10:41
Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta? Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta? 10:50
Pelkas'a düğün günü Şampiyonlar Ligi mesajı! Pelkas'a düğün günü Şampiyonlar Ligi mesajı! 11:20
Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? 11:29
F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! Teklif... F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! Teklif... 11:32
Suarez'in yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe... Suarez'in yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe... 11:33