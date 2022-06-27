Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu için Tottenham devrede!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Calciomercatoweb'te yer alan habere göre; İngiliz ekibinde teknik direktör Antonio Conte'nin hücumda çeşitliliği artırmak için bir oyuncu aradığı ve bu futbolcunun da Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi.

Haberin detayında, İtalyan temsilcisinin milli yıldız için 30 milyon euro'ya yakın bir bonservis istediği ifade edildi. Tottenham'ın ise bir miktar para ve Davinson Sanchez veya Giovani Lo Celso'dan birini takas olarak kullanabileceği belirtildi.