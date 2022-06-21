Inter,teknik direktör Inzaghi'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Inzaghi'nin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Inter Kulübü, 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini yenilemekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Inzaghi, geçen yıl geldiği Inter'de 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermiş, Serie A'da ise şampiyonluğu son haftalara kadar kovalamış ancak rakibi Milan'a kaptırarak ikinci olmuştu.