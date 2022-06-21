Inter,teknik direktör Inzaghi'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Inzaghi'nin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Inter Kulübü, 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini yenilemekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Inzaghi, geçen yıl geldiği Inter'de 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermiş, Serie A'da ise şampiyonluğu son haftalara kadar kovalamış ancak rakibi Milan'a kaptırarak ikinci olmuştu.
Inter + Inzaghi = 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣🖊️#ForzaInter #IMInter pic.twitter.com/5jptCa1N73— Inter (@Inter) June 21, 2022