Haberler İtalya Serie A Atalanta - Torino: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta evinde galip!

Atalanta - Torino: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta evinde galip!

İtalya Serie A'da heyecan 4. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta sahasında Torino'yu Koopmeiners'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 23:56
Atalanta - Torino: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta evinde galip!

Serie A'nın 4. haftasında Atalanta ile Torino kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 45+4 (p), 47 ve 84. (p) dakikalarda penaltıdan Teun Koopmeiners'ın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

MERİH 11'DE BAŞLADI, EMİRHAN SÜRE ALMADI

Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan genç futbolcu Emirhan İlkhan ise yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almadı.

Atalanta bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Torino ise 7 puanda kaldı.

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