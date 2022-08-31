Haberler İtalya Serie A Sampdoria - Lazio: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sampdoria - Lazio: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan 4. hafta maçları ile devam ediyor. Günün önemli maçında Sampdoria ile Lazio karşı karşıya geldi. Mücadele Ciro Immobile ve Gabbiadini'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 23:35
Sampdoria - Lazio: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Sampdoria ile Lazio karşı karşıya geldi. Luigis Ferraris'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Konuk ekip Lazio, 21. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle öne geçti. Sampdoria, 90+1. dakikada Manolo Gabbiadini'nin golüyle eşitliği sağladı.

Lazio, bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Sampdoria ise henüz galibiyetle tanışamadı ve puanını 2 yaptı.

Hafta sonu devam edecek olan Serie A'da Lazio, Napoli'yi ağırlayacak. Sampdoria ise Verona deplasmanına gidecek.

DİĞER
Annesinin kopyası! Emine Ün'ün 17 yaşındaki kızı 'Duru' güzelliğiyle hayran bıraktı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Balotelli Sion'a transfer oldu! İşte bonservis bedeli
F.Bahçe'den Icardi bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lecce'den Napoli'ye çelme!
Juve evinde kazandı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lecce'den Napoli'ye çelme! Lecce'den Napoli'ye çelme! 00:29
Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! Yusuf Yazıcı'nın asisti Lille'e yetmedi! 00:25
Münih'ten 5 gollü galibiyet! Münih'ten 5 gollü galibiyet! 00:24
Marsilya tek golle güldü! Marsilya tek golle güldü! 00:20
PSG deplasmanda rahat kazandı! PSG deplasmanda rahat kazandı! 00:17
Liverpool 3 puanı 90+8'de kaptı! Liverpool 3 puanı 90+8'de kaptı! 00:06
Daha Eski
Tottenham West Ham'a takıldı! Tottenham West Ham'a takıldı! 00:01
Juve evinde kazandı! Juve evinde kazandı! 23:49
Haaland şov yaptı M. City farklı kazandı! Haaland şov yaptı M. City farklı kazandı! 23:35
Lazio son dakikalarda yıkıldı! Lazio son dakikalarda yıkıldı! 23:29
Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti! Avcı Umut Bozok'u böyle ikna etti! 23:23
Arsenal durdurulamıyor! Arsenal durdurulamıyor! 23:23