Sampdoria - Lazio: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Sampdoria ile Lazio karşı karşıya geldi. Luigis Ferraris'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Konuk ekip Lazio, 21. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle öne geçti. Sampdoria, 90+1. dakikada Manolo Gabbiadini'nin golüyle eşitliği sağladı.



Lazio, bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Sampdoria ise henüz galibiyetle tanışamadı ve puanını 2 yaptı.



Hafta sonu devam edecek olan Serie A'da Lazio, Napoli'yi ağırlayacak. Sampdoria ise Verona deplasmanına gidecek.