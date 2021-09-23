Torino-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor... 5. haftada Torino, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 mağlup ettiği Lazio'yu ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takım 6 puanla 10. sırada, konuk ekip ise 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 19 maçta, Torino kendi sahasında 5 maç kazandı, 4 maç beraberlik ile sonuçlandı, Lazio ise 10 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 31-20 ile Lazio takımının üstünlüğü görülmekte... İşte maçla ilgili tüm bilgiler...

TORINO-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino'nun sahasında Lazio'yu konuk edeceği maç bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

TORINO-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Vanja Milinkovic-Savic; Ricardo Rodriguez, Koffi Djidji, Bremer; Ola Aina, Rolando Mandragora, Sasa Lukic, Wilfried Singo; Karol Linetty, Marko Pjaca; Antonio Sanabria

Lazio: Pepe Reina; Elseid Hysaj, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Manuel Lazzari; Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Ciro Immobile