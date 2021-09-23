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Torino-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Torino, sahasında Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio'yu konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımda Dennis Praet, Armando Izzo, Andrea Belotti, Simone Zaza ve Simone Verdi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Adekanye bu mücadelenin kadrosunda bulunmuyor. Peki, Torino-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:27
Torino-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor... 5. haftada Torino, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 mağlup ettiği Lazio'yu ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takım 6 puanla 10. sırada, konuk ekip ise 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 19 maçta, Torino kendi sahasında 5 maç kazandı, 4 maç beraberlik ile sonuçlandı, Lazio ise 10 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 31-20 ile Lazio takımının üstünlüğü görülmekte... İşte maçla ilgili tüm bilgiler...

TORINO-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino'nun sahasında Lazio'yu konuk edeceği maç bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

TORINO-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Vanja Milinkovic-Savic; Ricardo Rodriguez, Koffi Djidji, Bremer; Ola Aina, Rolando Mandragora, Sasa Lukic, Wilfried Singo; Karol Linetty, Marko Pjaca; Antonio Sanabria

Lazio: Pepe Reina; Elseid Hysaj, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Manuel Lazzari; Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Ciro Immobile

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