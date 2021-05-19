Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu'na Katar Ligi'nden astronomik teklif! İşte önerilen sözleşme

Hakan Çalhanoğlu'nun transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan A Milli yıldızımızın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken teklifler gelmeye başladı. Avrupa ekiplerinin gözdesi konumunda bulunan yıldız orta sahaya Katar Ligi'nden astronomik bir teklif geldiği iddia edildi.

Sky Sport'un haberine göre; Al Duhail, Hakan Çalhanoğlu'na toplamda 32 milyon euro net maaş olmak üzere 3 yıllık sözleşme teklif etti. Çalhanoğlu'nun tercihini Avrupa takımlarından yana kullanmak istediği ifade edildi.

Bu sezon gösterdiği performansla İtalya Serie A'a damga vuran 27 yaşındaki futbolcu, ligde 32 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 10 asist kaydetti.