Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu'na Katar Ligi'nden astronomik teklif! İşte önerilen sözleşme

Son dakika transfer haberleri: 'na 'nden astronomik teklif! İşte önerilen sözleşme

ekiplerinden 'da forma giyen yıldızımız transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Çizme ekibinin sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürdüğü yıldız futbolcuya kulüplerinin ilgisi devam ederken Arap yarımadasından flaş bir teklif geldiği belirtildi. ekibi 'in Hakan Çalhanoğlu'na astronomik bir sözleşme önerdiği iddia edildi. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:18
Son dakika transfer haberleri: Hakan Çalhanoğlu'na Katar Ligi'nden astronomik teklif! İşte önerilen sözleşme

'nun transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan yıldızımızın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken teklifler gelmeye başladı. ekiplerinin gözdesi konumunda bulunan yıldız orta sahaya 'nden astronomik bir teklif geldiği iddia edildi.

'un haberine göre; , Hakan Çalhanoğlu'na toplamda 32 milyon euro net maaş olmak üzere 3 yıllık sözleşme teklif etti. Çalhanoğlu'nun tercihini Avrupa takımlarından yana kullanmak istediği ifade edildi.

Bu sezon gösterdiği performansla 'a damga vuran 27 yaşındaki futbolcu, ligde 32 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 10 asist kaydetti.

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