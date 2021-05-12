Haberler İtalya Serie A Torino Milan 0-7 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-7 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında sahasında 'ı ağırladı. Konuk ekibin gol olup yağdığı karşılaşma 7-0 sonuçlandı. Milan'a farklı galibiyeti getiren golleri (2), , ve (3) kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 00:10
Torino Milan 0-7 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 36. hafta maçında , deplasmanda 'ya konuk oldu. 'nda oynanan karşılaşmayı Milan 7-0 kazanarak uzun süre unutulmayacak bir skorla üç puanı almasını bildi.

Karşılaşmada 19. dakikada 'in golüyle perdeyi açan Milan, 26. dakikada kazanılan penaltıyı Kessie'nin gole çevirmesiyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Milan, 50. dakikada , 62. dakikada Theo Hernandez, 67, 72 ve 79'da ise 'in arka arkaya golleriyle skoru 7-0 yaptı ve üç puanı almayı başardı.

'da sezonun bitimine iki hafta kala 75 puana yükseldi ve 'nın da kazandığı haftada haftayı üçüncü sırada tamamladı. Torino ise 35 puanda kaldı.


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