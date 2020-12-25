Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha! Milan'dan ayrılıyor mu?

İtalya Serie A ekilerinden Milan'da top koşturan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu performansıyla parmak ısırtıyor.

Bu sezon çıktığı 20 mücadelede takımına 6 gol 9 asistlik katkı sağlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan ile olan sözleşme sezon sonunda sona eriyor.

Birçok dev kulüp sözleşmesi sezon sonu sona erecek başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, Milan tarafından henüz somut bir adım atılmış değil.

Günden güne talipleri artan milli oyuncu için Manchester United'ın devrede olduğu biliniyordu.

Hali hazırda aldığı 3.5 mliyon Euro'nun iki katını istediği bilinen Çalhanoğlu için İngiliz devinin yanı sıra, bu kez Atletico Madrid'in devreye girdiği öğrenildi.

Milan, anlaşmaya ulaşılamaması halinde 26 yaşındaki orta sahayı bedava kaybetmemek için Ocak ayında satışa sıcak bakabilir.