Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha! Milan'dan ayrılıyor mu?

'na bir dev talip daha! Milan'dan ayrılıyor mu?

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'da top koşturan milli oyuncumuz performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sezon sonu takımıyla olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için İngiliz devi 'ın ardından bir kulüp daha devrede. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 19:25
Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha! Milan'dan ayrılıyor mu?

İtalya Serie A ekilerinden Milan'da top koşturan milli oyuncumuz performansıyla parmak ısırtıyor.

Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha! Milan'dan ayrılıyor mu?

Bu sezon çıktığı 20 mücadelede takımına 6 gol 9 asistlik katkı sağlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan ile olan sözleşme sezon sonunda sona eriyor.

Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha! Milan'dan ayrılıyor mu?

Birçok dev kulüp sözleşmesi sezon sonu sona erecek başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunurken, Milan tarafından henüz somut bir adım atılmış değil.

Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha! Milan'dan ayrılıyor mu?

Günden güne talipleri artan milli oyuncu için 'ın devrede olduğu biliniyordu.

Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha! Milan'dan ayrılıyor mu?

Hali hazırda aldığı 3.5 mliyon Euro'nun iki katını istediği bilinen Çalhanoğlu için İngiliz devinin yanı sıra, bu kez Atletico Madrid'in devreye girdiği öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha! Milan'dan ayrılıyor mu?

Milan, anlaşmaya ulaşılamaması halinde 26 yaşındaki orta sahayı bedava kaybetmemek için Ocak ayında satışa sıcak bakabilir.

Hakan Çalhanoğlu'na bir dev talip daha! Milan'dan ayrılıyor mu?

26 yaşındaki , bu sezon Pioli'nin vazgeçilmezlerinden birisi oldu.

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