Haberler İtalya Serie A Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...

Lazio- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...

A'da heyecan Lazio- maçıyla devam ediyor. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takım 10 maç sonunda topladığı 17 puanla 7. sırada, konuk ekip ise 16 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 14:36
Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...

A maçlarının heyecanı sürüyor. Ligin güçlü takımlarından Lazio sahasında 'yı konuk edecek. Ev sahibi takımda, 'den transfer edilen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade ediliyor.

LAZIO-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio'nun evinde Hellas Verona'yı ağırlayacağı mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZIO-HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares; Correa, Immobile

Hellas Verona: Silvestri; Magnani, Dawidowicz, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Di Carmine

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