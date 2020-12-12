Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte tüm detaylar...

İtalya Serie A maçlarının heyecanı sürüyor. Ligin güçlü takımlarından Lazio sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. Ev sahibi takımda, Fenerbahçe'den transfer edilen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade ediliyor.
LAZIO-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lazio'nun evinde Hellas Verona'yı ağırlayacağı mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
LAZIO-HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lazio: Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares; Correa, Immobile
Hellas Verona: Silvestri; Magnani, Dawidowicz, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Di Carmine