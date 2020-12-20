Haberler İtalya Serie A Lazio - Napoli: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

ve , İtalya Serie A'nın 13. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele, Lazio'nun 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan Muriqi, 67. dakikada Caicedo'nun yerine oyuna girdi ancak gol atma başarısı gösteremedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 01:47
Lazio - Napoli: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya Serie A'nın 13. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Ciro Immobile ile 56. dakikada Immobile'in asistinde Luis Alberto'dan geldi.

Lazio'nun yıldız golcüsü Ciro Immobile, oynadığı son 13 maçta 12 kez ağları sarstı. Vedat Muriqi, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 67. dakikasında Felipe Caicedo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Lazio puanını 21 yaparken, Napoli 23 puanda kaldı.

Serie A'nın 14. haftasında Lazio deplasmanda Milan ile karşılaşacak, Napoli ise evinde Torino'yu konuk edecek.

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