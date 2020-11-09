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Cristiano Ronaldo'yu şoke eden karar! Juventus...
İtalya Serie A devi Juventus, 2 yıl önce Real Madrid'den kadrosuna kattığı Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'yla yolları ayırmak istediği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberde, sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 35 yaşındaki futbolcunun gelecek yaz Torino'ya veda edebileceği belirtildi. İşte Juve ile Ronaldo arasında yaşanan sorunlar ve ayrılık nedeni... | Son dakika transfer haberleri
09 Kasım 2020 Pazartesi 18:59, Güncelleme 09.11.2020 19:05