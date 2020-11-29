Milan Fiorentina: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün önemli maçında Milan evinde Fiorentina ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Romagnoli ile 28. dakikada penaltıdan Kessie'den geldi.

HAKAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı zorlu mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Milan, 23 puana yükseldi Fiorentina ise 8 puanda kaldı.

Serie A'nın 10. haftasında Milan deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacakken, Fiorentina ise evinde Genoa'yı konuk edecek.