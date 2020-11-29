Haberler İtalya Serie A Milan Fiorentina: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan : (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'nın 9. maçında Milan sahasında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan zorlu mücadele Milan'ın 'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Milli futbolcumuz karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 19:21
Milan Fiorentina: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A'da heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün önemli maçında Milan evinde ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 'lık skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Romagnoli ile 28. dakikada penaltıdan Kessie'den geldi.

HAKAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

milli oyuncumuz ilk 11'de başladığı zorlu mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Milan, 23 puana yükseldi Fiorentina ise 8 puanda kaldı.

Serie A'nın 10. haftasında Milan deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacakken, Fiorentina ise evinde Genoa'yı konuk edecek.

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