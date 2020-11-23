Haberler İtalya Serie A Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes transfer iddialarına yanıt verdi

'nun menajeri iddialarına yanıt verdi

Son dönemlerde adı dedikodularına karışan Portekizli yıldız ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İtalyan basınına konuşan Ronaldo'nun menajeri , süperstarın sözleşmesinin sonuna dek siyah-beyazlı ekipte kalmak istediğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 14:54
Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes transfer iddialarına yanıt verdi

Hakkında zaman zaman Saint-Germain, MLS ya da 'a gideceği yönünde dedikodular çıkan 'nun adı son olarak eski kulübü 'le anılıyordu.

35 yaşındaki Portekizli yıldızın menajeri yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu. İtalyan basınından Tuttosport'a konuşan Mendes, "Cristiano, 'ta kalıp kırmadığı diğer rekorları da elde etmek istiyor" diyerek oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği tarih olan 2022'ye kadar siyah-beyazlı kulüpte kalacağını söyledi.

Haberde, Ronaldo'nun Juventus'la Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamayı hedeflediği ifade edilirken, yıldız ismin iki sezon daha üst düzey performansını sürdürmesi halinde yaşına bakılmaksızın mukavelesinin yenilenebileceğinden bahsedildi. Ronaldo, Juventus'ta yıllık ortalama 40 milyon euro kazanıyor.

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