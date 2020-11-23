Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes transfer iddialarına yanıt verdi

Hakkında zaman zaman Paris Saint-Germain, MLS ya da Manchester United'a gideceği yönünde dedikodular çıkan Cristiano Ronaldo'nun adı son olarak eski kulübü Real Madrid'le anılıyordu.

35 yaşındaki Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu. İtalyan basınından Tuttosport'a konuşan Mendes, "Cristiano, Juventus'ta kalıp kırmadığı diğer rekorları da elde etmek istiyor" diyerek oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği tarih olan 2022'ye kadar siyah-beyazlı kulüpte kalacağını söyledi.

Haberde, Ronaldo'nun Juventus'la Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamayı hedeflediği ifade edilirken, yıldız ismin iki sezon daha üst düzey performansını sürdürmesi halinde yaşına bakılmaksızın mukavelesinin yenilenebileceğinden bahsedildi. Ronaldo, Juventus'ta yıllık ortalama 40 milyon euro kazanıyor.