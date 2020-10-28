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Milan'da bilmecesi! teklife hazırlanıyor

Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , yeni mukavele görüşmelerinden memnun olmadı. Milli yıldız için İngiliz devi 'ın 5 yıllık bir kontrat önereceği ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:24
Milan'da Hakan Çalhanoğlu bilmecesi! Manchester United teklife hazırlanıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen , bu sezon gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimleri arasında yerini aldı. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre milli futbolcu, Milan'ın kendisine önerdiği yıllık 3 milyon euro'luk teklife sıcak bakmıyor. Beklentilerinin altında bir teklif sunan Milan'a karşılık İngiliz devi 'ın, yıldız ismin kapısını 5 yıllık ve oldukça karlı bir teklifle çalacağı kaydedildi.

Milan'la bu sezon çıktığı toplam 8 karşılaşmada 4 gol atan ve 4 de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'nun, önümüzdeki günlerde yeniden Milan'lı yöneticilerle bir araya geleceği belirtildi.


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