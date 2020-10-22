Haberler İtalya Serie A Transfer haberi: Juventus'tan Ozan Kabak hamlesi! İşte yapılan teklif

haberi: 'tan hamlesi! İşte yapılan teklif

Merih Demiral'ın formasını giydiği , bir başka milli yıldızımızın peşine düştü. İtalyan devi, 04'te kariyerini sürdüren için Alman ekibine teklifini iletti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 18:35
Transfer haberi: Juventus'tan Ozan Kabak hamlesi! İşte yapılan teklif

ekiplerinden 04'te forma giyen milli oyuncu için Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin hazırladığı teklif zorunlu satın alma maddesi içeriyor.

22 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Buna göre Paratici, Alman kulübüne bir sezonluk kiralamanın sonunda 22 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif hazırladı.

Milan bu transferde artık geride kalırken, 'un teklifinin ise Schalke 04 yönetimi tarafından çekimserlikle karşılandığı belirtildi.

TAKIM ARKADAŞI OLACAKLAR
Juventus'un transferi sonuçlandırması halinde , Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olacak.

2000 jenerasyonunun bir parçası olan Ozan Kabak, altyapısından çıktıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. İlk olarak Stuttgart'ın yolunu tutan yıldız stoper, Schalke 04'e yaptığı sonrası Bundesliga'da kariyerine devam ediyor.

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