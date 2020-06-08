Cengiz bombası! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Cengiz bombası!

Cengiz bombası!

Cengiz bombası!

, için atağa kalkıyor. Torino ekibi, Roma’ya Rugani artı 20 milyon euro önerecek. İmzalar atılırsa Juve’deki Türk oyuncu sayısı ikiye çıkacak.

italya, 'in 'a olacağı iddiasıyla çalkalanıyor... Çizme basını, Torino ekibinin Merih Demiral'ın ardından Roma forması giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçtiğini ileri sürdü. Juve'nin, gözden çıkardığı İtalyan stoper Daniel Rugani'yi bu transfer için takasta kullanmayı planladığı belirtildi. Rugani'nin yanı sıra 20 milyon euro gibi bir bedelin de önerileceği vurgulandı. Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin 'da oynanan Türkiye-Fransa maçında 23 yaşındaki yıldıza hayran kaldığı ve bu transferi yaz döneminde bitirmek istediği kaydedildi. Sakatlıklar nedeniyle gözden düşen milli oyuncunun, Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2017 yılında 'den Roma'ya transfer olan genç yıldız, İtalyan devinde 85 maçta 17 gol, 12 asistle oynadı.
  1. 8.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cengiz bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA