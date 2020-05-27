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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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'da corona virüsü şoku! Antrenmanlar durduruldu

Bologna'da corona virüsü şoku! Antrenmanlar durduruldu

İtalya Serie A takımlarından ’nın teknik heyetinde yer alan bir kişide yeni tip corona virüsünden (Covid-19) şüphelenilmesi sebebiyle antrenmanlar durduruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu kişinin testi pozitif çıktığı takdirde tüm takımın karantinaya alınacağı vurgulandı.

(Serie A) takımlarından 'nın teknik heyetinde yer alan bir kişide yeni tip corona virüsünden (Covid-19) şüphelenilmesi sebebiyle tedbir maksatlı grup halindeki antrenmanlar durduruldu.

Bologna kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımdaki son testler doğrultusunda, teknik heyetten bir kişide Kovid-19 olmasından şüphelenildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni testlerin yapılacağı ve bunların sonuçları gelinceye kadar yarından itibaren tedbir maksatlı bireysel idmanlara dönüleceği, farklı saatlerde ortak alanlar kullanılmadan faaliyetlerin yürütüleceği bildirildi.

Kulübün açıklamasında, söz konusu şüpheli vakanın Covid-19 olduğunun teyidi durumunda, takımın kampa alınarak izolasyonun sağlanacağı ifade edildi.

Bologna, Avrupa'da Covid-19 salgınından ilk ve ciddi şekilde etkilenen İtalya'da, sıkı karantina tedbirlerinin ilk kez gevşetildiği 4 Mayıs'tan sonra bireysel idmanları başlatan ilk takımlardan biri olmuştu.

  1. 27.05.2020
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