Bologna'da corona virüsü şoku! Antrenmanlar durduruldu
İtalya Serie A takımlarından Bologna’nın teknik heyetinde yer alan bir kişide yeni tip corona virüsünden (Covid-19) şüphelenilmesi sebebiyle antrenmanlar durduruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu kişinin testi pozitif çıktığı takdirde tüm takımın karantinaya alınacağı vurgulandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik heyetinde yer alan bir kişide yeni tip corona virüsünden (Covid-19) şüphelenilmesi sebebiyle tedbir maksatlı grup halindeki antrenmanlar durduruldu.
Bologna kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımdaki son testler doğrultusunda, teknik heyetten bir kişide Kovid-19 olmasından şüphelenildiği belirtildi.
Açıklamada, yeni testlerin yapılacağı ve bunların sonuçları gelinceye kadar yarından itibaren tedbir maksatlı bireysel idmanlara dönüleceği, farklı saatlerde ortak alanlar kullanılmadan faaliyetlerin yürütüleceği bildirildi.
Kulübün açıklamasında, söz konusu şüpheli vakanın Covid-19 olduğunun teyidi durumunda, takımın kampa alınarak izolasyonun sağlanacağı ifade edildi.
Bologna, Avrupa'da Covid-19 salgınından ilk ve ciddi şekilde etkilenen İtalya'da, sıkı karantina tedbirlerinin ilk kez gevşetildiği 4 Mayıs'tan sonra bireysel idmanları başlatan ilk takımlardan biri olmuştu.
- 27.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bologna'da corona virüsü şoku! Antrenmanlar durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.