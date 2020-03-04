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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A O isimden flaş Çalhanoğlu açıklaması!

Rangnick'in aşkı bitmiyor!

Rangnick'in Hakan Çalhanoğlu aşkı bitmiyor!

Serie A devi devi Milan'la sportif direktörlük için görüşen 'in ilk icraatı, milli futbolcu 'nu takımda tutmak olacak. İtalyan basınında yer alan habere göre, Alman adamının göreve gelmesi halinde Ay-Yıldızlı futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan sitesi Calciomercato'da yer alan habere göre, Milan ile sportif direktörlük görevi için görüşen 'in, göreve gelmesi halinde milli futbolcuyu takımda tutmak istediği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu hayranı olan Alman adamının, ilk icraat olarak yıldız ismin sözleşmesini uzatmayı planladığı belirtildi. Ay-Yıldızlı futbolcunun Milan ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon şu ana kadar Milano ekibiyle 24 resmi maça çıkarken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

LEIPZIG'E DE ÇOK İSTEMİŞTİ
öte yandan Ralf Rangnick, Leipzig'de sportif direktörlük yaptığı dönemde de Hakan Çalhanoğlu'nu etmeyi çok istemişti.

Alman teknik adam, "Milan'da düzenli olarak oynuyor. Dolayısıyla finansal açıdan bu transfer mümkün değil" diyerek, maddi nedenlerle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı.

  1. 04.03.2020
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