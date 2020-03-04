Rangnick'in Hakan Çalhanoğlu aşkı bitmiyor!
Serie A devi devi Milan'la sportif direktörlük için görüşen Ralf Rangnick'in ilk icraatı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak olacak. İtalyan basınında yer alan habere göre, Alman futbol adamının göreve gelmesi halinde Ay-Yıldızlı futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan sitesi Calciomercato'da yer alan habere göre, Milan ile sportif direktörlük görevi için görüşen Ralf Rangnick'in, göreve gelmesi halinde milli futbolcuyu takımda tutmak istediği ifade edildi.
Hakan Çalhanoğlu hayranı olan Alman futbol adamının, ilk icraat olarak yıldız ismin sözleşmesini uzatmayı planladığı belirtildi. Ay-Yıldızlı futbolcunun Milan ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon şu ana kadar Milano ekibiyle 24 resmi maça çıkarken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
LEIPZIG'E DE ÇOK İSTEMİŞTİ
öte yandan Ralf Rangnick, Leipzig'de sportif direktörlük yaptığı dönemde de Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeyi çok istemişti.
Alman teknik adam, "Milan'da düzenli olarak oynuyor. Dolayısıyla finansal açıdan bu transfer mümkün değil" diyerek, maddi nedenlerle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı.
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