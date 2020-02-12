Gattuso'ya kötü şaka! Önce panikledi sonra...
Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso, arkadaşlarıyla akşam yemek yemek için dışarı çıktı. Deneyimli teknik adam gittiği restoranda garsonun fincan şakasına maruz kaldı.
İtalya Serie A takımlarından Napoli'yi çalıştıran Gennaro Gattuso, şehirde akşam arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. Gittiği restoranda garsonun sürpriz şakasına maruz kalan deneyimli çalıştırıcı, boş fincanın üzerine döküldüğünü sanarak önce panikledi daha sonra da garsona gülerek tepki gösterdi. Bu sırada kameralar da kayıttaydı.
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