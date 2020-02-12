Gattuso'ya kötü şaka! Önce panikledi sonra...

İtalya Serie A takımlarından Napoli'yi çalıştıran Gennaro Gattuso, şehirde akşam arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. Gittiği restoranda garsonun sürpriz şakasına maruz kalan deneyimli çalıştırıcı, boş fincanın üzerine döküldüğünü sanarak önce panikledi daha sonra da garsona gülerek tepki gösterdi. Bu sırada kameralar da kayıttaydı.