Dybala karantinada

Serie a ekiplerinden Juventus, Paulo Dybala'nın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Arjantinli oyuncunun, kendisini gönüllü olarak izole ettiği belirtildi. Ayrıca Dybala'da herhangi bir semptom görülmediği ve iyi durumda olduğu kaydedildi. Dybala'nın takım arkadaşı Merih Demiral'ın test sonuçlarının ise negatif çıktığı öğrenildi. İtalya'da bir çok futbolcuyu etkisi altına alan virüsün, en son Milan efsanesi Paolo Maldini ve oğlu Daniel'de de pozitif çıktığı bildirildi.