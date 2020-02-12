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12 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU Inter 0-1

MAÇ SONUCU Inter 0-1 Napoli

, yarı final ilk maçında konuk olduğu Inter'i 'in 57. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj yakaladı. Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart Perşembe günü Napoli'nin sahası 'da oynanacak.

'nda yarı final heyecanı başladı. Serie A'da averajla liderlik koltuğunda oturan Inter, yarı finalin ilk buluşmasında Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk ettiği 'ye 1-0 mağlup oldu.

Pozisyon açısından kısır geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Konuk ekip Napoli, 57. dakikada 'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda savunmada Inter'li oyunculara geçit vermeyen Napoli evine avantajlı skorla gitti.

Napoli'de maça 11'de başlayan Eljif Elmas 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart Perşembe günü Napoli'nin sahası 'da oynanacak.

  1. 13.02.2020
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