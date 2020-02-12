MAÇ SONUCU Inter 0-1 Napoli
Napoli, İtalya Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Inter'i Fabian Ruiz'in 57. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj yakaladı. Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart Perşembe günü Napoli'nin sahası San Paolo'da oynanacak.
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Serie A'da averajla liderlik koltuğunda oturan Inter, yarı finalin ilk buluşmasında Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk ettiği Napoli'ye 1-0 mağlup oldu.
Pozisyon açısından kısır geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
Konuk ekip Napoli, 57. dakikada Fabian Ruiz'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda savunmada Inter'li oyunculara geçit vermeyen Napoli evine avantajlı skorla gitti.
Napoli'de maça 11'de başlayan Eljif Elmas 90 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Mart Perşembe günü Napoli'nin sahası San Paolo'da oynanacak.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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